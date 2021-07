IJmuidense Redddingsbrigade naar Limburg: "Spannend, maar we zijn er klaar voor"

De leden van de Reddingsbrigade IJmuiden zijn vanmorgen naar Limburg vertrokken om in het rampgebied te helpen met de evacuatie van mensen. In welke omstandigheden ze precies terecht komen, weten ze niet. Maar ze hebben in elk geval alles gedaan om zich voor te bereiden. "We zijn er klaar voor", zegt Kim de Vlieger van de Reddingsbrigade.

Om 3.00 uur vannacht kregen ze een belletje of ze zich gereed wilden maken. Wat volgde waren hectische uren waarin een ploeg moest worden samengesteld, de reddingsboot in gereedheid moest worden gebracht en attributen zoals reddingsvesten en zaklampen moesten worden verzameld. In de startblokken Omdat er meer reddingsbrigades in de startblokken stonden, bleef het lang onzeker of de manschappen uit IJmuiden wel nodig waren. Maar om half elf kwam het 'verlossende' telefoontje. Of ze zo snel mogelijk naar Limburg wilden vertrekken. Tekst gaat door onder de video. Toen de reportage werd gemaakt, was nog niet zeker dat de Reddingsbrigade naar Limburg zou gaan

Reddingsbrigade IJmuiden naar Limburg - NH Nieuws

Een paar uur later kwamen ze daar aan om werkzaamheden te verrichten die ze niet gewend zijn, maar waar ze wel met enige regelmaat op trainen omdat lifeguards breder moeten kunnen worden ingezet dan alleen op zee. "Het is anders voor ons", zegt Kim. "Maar omdat wij ook lid zijn van de NRV (Nationale Reddingsvloot) hebben we speciale oefeningen waarbij we getraind worden in grootschalige evacuaties."

Spannend Maar spannend is het wel. "Zeker", zegt Sem Schellevis, nog tamelijk 'groen' bij de Reddingsbrigade. "Voor mij is het de eerste keer. Dus ik ben heel benieuwd. In elk geval heel mooi dat we dit kunnen doen. We zien wel wat ons te wachten staat, we zijn goed voorbereid."