West-Friese gemeenten 'verheugd' na ingrijpen provincie bij datacenter Hollands Kroon

De zeven West-Friese gemeenten zijn blij dat de provincie heeft ingegrepen bij de bouw van een nieuw datacenter aan de westkant van de A7. "Vanuit regio West-Friesland zijn we verheugd dat de provincie haar rol pakt", laat Andrea van Langen, wethouder van Medemblik, in een gezamenlijke reactie namens de zeven gemeenten weten.

De provincie greep in, omdat onder meer de verkeerssituatie in het gebied de extra druk niet aan kan als er nog een datacenter bij komt. Ook maakt gedeputeerde Ilse Zaal zich zorgen over de inpassing van datacenters in het landschap, het energiegebruik en het watergebruik.

'Niet passend en ongewenst'

Vorig jaar november maakten de West-Friese gemeenten nog gezamenlijk bezwaar tegen de uitbreidingsplannen van Agriport in Hollands Kroon.

De komst van grootschalige datacentra en extra kantoorruimtes is 'niet passend en ongewenst', zo stond er destijds in de zienswijze van de zeven gemeenten. Ook vonden ze dat zoiets groots, met zoveel impact, bovenregionaal besproken had moeten worden.

Ook nu laten de zeven West-Friese gemeenten weten dat de ontwikkeling op Agriport veel verder reikt dan de gemeentegrenzen. "De impact van deze ontwikkeling gaat immers verder dan de gemeente Hollands Kroon alleen", aldus wethouder Van Langen.

De gemeente Hollands Kroon liet gister weten dat het de juiste beslissing was om in te stemmen met de bouw van een nieuw datacenter en zegt na te denken over verdere stappen, zoals een hoger beroep.