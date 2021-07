Troetel-ara Nape uit Elswout ontslagen uit ziekenhuis: "Zeker nog niet de oude"

De 27-jarige papegaai Nape, de troetel-ara van Elswout, is ontslagen uit het dierenziekenhuis in Utrecht. Deze, met alle respect, kleurrijkste opa van Overveen is nu aan het bijkomen bij City Parrots in Leiden. Veel fans hopen hem snel weer te zien rondvliegen. De vraag is of dat ooit nog gebeurt. "Hij is zeker nog niet de oude."

Nape is begin mei gewond aangetroffen in een tuin in Bloemendaal. Hij vliegt al vele jaren rond, eerst met wel vijftien anderen. Later had hij alleen partner Toos, maar zij legde het loodje tijdens stropersgeweld. Daarna was Nape de enige Ara in Elswout. Maar al die tijd hield hij dat vol, ook al werd hij ouder en ouder.

Kracht

Bioloog Roelant Jonker ontfermt zich nu over Nape, die hij al die jaren volgt al sinds dat hij student is. Fans van de ara willen Nape zo snel mogelijk terug zien rond Elswout. "We zien dat een aantal van jullie alweer nadenken over een tijd wanneer Nape vrij kan vliegen. Ook wij zouden dat graag zien. Liefst met een maatje (of 2 of 3). Maar de realiteit is dat Nape op dit moment nog niet voldoende zelf kan eten om op gewicht te blijven, amper stabiel op een stok blijft zitten en gewoon de kracht mist om te vliegen", schreef Jonker in juni aan de volgers.

Pijntjes

Nape, zo moeten mensen wat hem betreft beseffen, is nu eenmaal een oude man. "Zijn leeftijd is echt uitzonderlijk voor een wilde papegaai blootgesteld aan het klimaat wat heerst rondom Elswout."

Vooralsnog blijft Nape dus in gevangenschap leven. Hoe triest dat ook is. Gelukkig zijn er veel donaties geweest vanuit Bloemendaal en omstreken. Duizenden euro's zijn er opgehaald. En inmiddels is Nape dus uit het ziekenhuis, eet hij weer zelfstandig en is hij weer op gewicht. Maar pijntjes heeft hij ook.

Jonker schrijft: "Al met al is het een heel intensief traject nog met Nape. De weg naar boven is zeker gevonden. Maar het tempo is heel laag. Geduldig volgen we het tempo van Nape en we hopen dat hij langzaamaan weer verder op kan knappen."