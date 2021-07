Reacties op overlijden Peter R. de Vries | "Hij was een crimefighter pur sang"

Luisteraar en muzikant Gerrit is behalve boos en verdrietig 'ook verontwaardigd over het feit dat Peter R. de Vries geen beveiliging wilde'. "Hij wist natuurlijk dat hij al meerdere keren met de dood bedreigd werd. [...] Hij wilde het zelf per se niet natuurlijk, dus het is wel z'n keuze. Maar vanuit een ander perspectief is het onbegrijpelijk dat 'ie niet beveiligd werd." Gerrit vindt dat de misdaadjournalist het hart op de juiste plek had. "Want behalve dat 'ie veel voor de Nederlandse rechtspraak heeft betekend, was hij ambassadeur van een stichting die onderwijs, voedsel en onderdak voor minderbedeelde kinderen in Ghana verzorgt."

Meta Sterk uit Schagen wil graag kwijt dat ze het 'anders dan andere mensen het een zegen vindt dat Peter er niet meer is'. Dat klinkt cru, maar ze hield er sterk rekening mee dat hij - als hij het zou overleven - 'een kasplantje zou zijn geworden'. "Hij was hier nooit goed uitgekomen, en hij was er de man niet voor om als een kasplantje in de hoek van de kamer te gaan zitten."

Luister hier naar NH Radio, de uitzending staat in het teken van het overlijden van Peter R. de Vries: