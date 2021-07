Liveblog: Reacties op overlijden Peter R. de Vries | "Hij was een crimefighter pur sang"

Demissionair minister Ferd Grapperhaus reageert op Twitter op het overlijden van De Vries.

"Sinds vorige week dinsdag hebben we allemaal tussen hoop en vrees geleefd en nu is het toch gebeurd. Peter R. de Vries is dood. Hij is vermoord. Mijn gedachten zijn allereerst bij zijn familie, collega's en vele vrienden. Hun verdriet moet onverstelbaar groot zijn."

