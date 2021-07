Liveblog: Kinderen Peter R. de Vries plaatsen paginagrote rouwadvertentie in kranten

De moord op Peter R. de Vries lijkt waarschijnlijk eerder verband te houden met zijn werk in de zaak rond Ridouan Taghi dan zijn werk als journalist. Dat zei Gerrit van der Burg, de hoogte baas van het Openbaar Ministerie, in het programma Nieuwsuur. De aanslag heeft volgens hem "waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces, dan met zijn werk als journalist."

De Vries was de vertrouwenspersoon van Nabil B. Hij is de kroongetuige in het Marengo-proces, de zaak rond Ridouan Taghi. Eerder werden al de broer van Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum vermoord. "Het lijkt zeker geen toeval dat De Vries is vermoord", zegt Van der Burg daarover.

Hij benadrukt daar wel bij dat "andere richtingen" ook worden onderzocht. "We begrijpen heel goed dat de koppeling met Taghi snel is gelegd. Maar hoe waarschijnlijk het ook lijkt, we houden het onderzoek breed."