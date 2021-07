Liveblog: Amsterdam ontwaakt na overlijden De Vries, volg hier de laatste updates

Volgens Wicky van der Meijs van de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffer is de dood van Peter R. de Vries 'een enorm verlies voor coldcase-zaken. "Juist daar zat zijn kracht. Mensen zoals hij zijn nodig om zaken op te lossen. Eigenlijk zouden we voor iedere zaak een Peter R. de Vries moeten hebben." Ook Jack Keijzer, vader van de in 2009 vermoorde Pascal, is zwaar aangeslagen door de dood van de misdaadjournalist. "Hij is van groot belang geweest voor nabestaanden. Van Nicky Verstappen, Tanja Groen, maar ook onbekende zaken. Het zijn er te veel om op te noemen. Wat fijn was, is dat hij altijd contact bleef houden. Ook als de zaak al was afgerond. Dat maakte hem zo bijzonder."

