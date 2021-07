Dorpsfeest in 't Kruis: "De kermistuintjes zijn coronaproof"

Buurtschap 't Kruis in Heerhugowaard maakt zich op voor een weekend lang feest onder de naam van 't Kruis Bruist. Het dorpsfeest gaat door ondanks het oplopende aantal coronabesmettingen. Heel even is er getwijfeld begin deze week of de vergunning wel overeind zou blijven. "Maar we hadden het al zo georganiseerd dat we geen aanpassingen hoefden te doen", zegt organisator Gerrit Groot.