Na kermis gaan ook andere Blaricumse feesten niet door

Hoogtepunten van de feesten rond de Blaricumse kermis zijn onder meer het grote vuurwerk en de spelen op het Oranjeweitje. Daarvan werd eerder al bekend dat het dit jaar toch niet doorgaat. Wel werd er nog gekeken naar het doorlaten gaan van het ringsteken, de reünie en een voetbaltoernooi, maar ook dat gaat dus niet door.

Dat de Oranjevereniging een streep door haar activiteiten zet, heeft niet alleen te maken met het niet doorgaan van de kermis, maar ook met de geldende coronamaatregelen. "De regels maken het ons nu gewoon heel erg moeilijk", zegt Mona Deuning van de Oranjevereniging. "Volgens de regels moet je onder meer met vaste zitplaatsen gaan werken. Dat werkt voor ons gewoon niet en dan kunnen we ook niet het feest geven wat we voor ogen hebben."

Deur op een kier

Toch houdt de Oranjevereniging de deur nog wel op een kleine kier. "We hebben gisteren besloten alles af te gelasten, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. We willen allemaal ook zo graag. Heel misschien dat we later toch nog met iets komen, misschien in september als er weer wat meer kan. Maar voor nu is het wel even jammer."