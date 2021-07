Provincie naar rechter in strijd om supermarkt aan Bergerweg

De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar bezwaren tegen de komst van een Aldi aan de Bergerweg in Bergen. Bij de Raad van State is nu beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan dat de gemeente voor de bouw van de supermarkt, met woonwijkje, heeft vastgesteld.

De gemeente Bergen en de provincie ruziën al maanden over de supermarktlocatie op het terrein van horecagroothandel Scholten. De verplaatsing buiten het centrum is onderdeel van de lang bediscussieerde plannen voor het dorpshart Bergen, waarin de Aldi het grootste struikelblok was.

Maar de beoogde locatie van de gemeente is volgens de provincie 'buitengebied' waar niet gebouwd mag worden vanwege het behoud van het bijzondere landschap rondom Bergen. Zij dreigde dan ook het plan te blokkeren via een zogenoemd aanwijzingsbesluit.

Naar de rechter

Nu kiest de provincie er dus voor om naar de rechter te stappen. Woordvoerder Kaj Leers van de provincie kan niet aan mediapartner Duinstreek Centraal toelichten waarom voor deze alternatieve juridische route is gekozen, 'omdat de zaak nu onder de rechter is'. De woordvoerder wil niet meer kwijt dan dat 'de keuze voor een beroep plus voorlopige voorziening in plaats van een reactieve aanwijzing voortvloeit uit het feit dat wij voor elk geval apart bekijken wat het best passende instrument is'.