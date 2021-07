Situatie als in Limburg is bij ons 'zeer onwaarschijnlijk', ook bij extreme regenval

De beangstigende beelden uit Zuid-Limburg van kolkende rivieren in straten die normaal vol winkelend publiek staan, roepen bij veel mensen vragen op. Het weer verandert en wordt steeds extremer, staat dit ons ook in Noord-Holland te wachten?

Het grootste verschil ligt hem in de landschappen van Zuid-Limburg en Noord-Holland. "Het probleem voor het Limburgse, en voor het heuvellandschap in het algemeen, is dat je ziet dat het vanaf de hoger gelegen delen wegstroomt, naar de lagere delen. Daar blijft het hangen en vormt het een knelpunt, wat de beelden van de kolkende rivieren zijn die je overal tegenkomt. Dat hebben 'we' in het Noord-Hollandse landschap niet."

Voor veel mensen voelen de beelden uit Limburg en omliggende gebieden misschien hetzelfde als de zware regenbuien die eerder deze zomer (op 18 juni) over onze provincie trokken , maar volgens Van Heeringen is dat niet vergelijkbaar. "Dit is veel grootschaliger dan de clusterbui op 18 juni. Er hangt boven Limburg al relatief lang een lagedrukgebied waar veel neerslag uit komt."

"Het wordt steeds extremer en het is het een of het ander: of het is verschrikkelijk droog, of we hebben zo veel regen dat het weer te nat is. Of de oogst gaat er door de droogte aan, of we zwemmen onder een brug", zei hij destijds.

"Als we hier 150 millimeter regen hebben gehad, dat is 15 centimeter, en het zakt niet weg, dan hebben we een laag van 15 centimeter regen over de hele provincie. Dat is een hele andere situatie dan wanneer het wegstroomt en samenkomt op de laagste delen."

Neerslag wel mogelijk

Volgens Van Heeringen is de situatie in Zuid-Limburg heel ernstig, maar is de overlast maar op een aantal van die 'knelpunten' zo ernstig. "In 90 procent van het gebied of misschien wel meer is helemaal niets aan de hand, want daar is het weggestroomd."

Dat er in korte tijd zo veel neerslag, 150 millimeter, valt is volgens Van Heeringen in Noord-Holland net zo goed mogelijk als in Zuid-Limburg. "Zoveel neerslag is statistisch gezien ook hier mogelijk."