Schietende tiener (17) veroordeeld voor poging tot doodslag

De rechter vindt het belangrijk dat belangrijk dat hij zijn schoolopleiding kan vervolgen en in behandeling kan gaan, en hield daarom de onvoorwaardelijke celstraf beperkt tot 17 dagen. De voorwaardelijke jeugddetentie moet ervoor zorgen dat hij op het rechte pad blijft. Hij mag in die periode geen contact opnemen met het slachtoffer en dient mee te werken aan een coach-traject.

Het schietincident gebeurde 16 maart op station Koog aan de Zaan. Volgens verschillende getuigen werd er in de rijdende trein opeens gevochten en renden er meerdere jongens weg tot er een iemand een pistool uit zijn joggingbroek trok. Er werd een schot gelost en toen de trein tot stilstand kwam, werd er volgens getuigen nog een keer geschoten. Op grond van de aangetroffen hulzen, de bevindingen van deskundigen en het feit dat de verdachte twee keer heeft geschoten, vindt de rechtbank bewezen dat de verdachte met een omgebouwd gas- of alarmpistool bewerkte munitie heeft afgevuurd. De jongen heeft verklaard dat hij het wapen inclusief munitie een dag voor het incident heeft gekregen.

Politie-onderzoek station Koog aan de Zaan na 'gelost schot' in of bij trein - NH Nieuws

In omgeving Krommenie-Assendelft en Zaandam zijn al langer rivaliserende jeugdgroepen actief. Tijdens het gevecht hadden de ruziemakende groepen jongeren geen oog voor hun medepassagiers. Zo kwamen ze bijna terecht op een buggy met een klein kind erin.

De 17-jarige jongen trok een wapen en schoot daarméé een keer in de trein. Dat schot is wel gehoord, maar niet gezien. Er kan dus niet met zekerheid worden gezegd of hij het schot heeft gelost, waardoor hij er ook niet voor kan worden veroordeeld. Volgens de rechtbank is de ruzie tussen de twee groepen bijgelegd.