Slang uit tuin in Krommenie geplukt

In Krommenie moest de politie in actie komen omdat er een slang van een meter zich onder de Hortensia’s had verstopt. Omdat de politie niet wist om wat voor slang het ging, werd de dierenambulance voor de zekerheid opgeroepen. Nog voor deze ter plaatse was werd de slang gevangen door een voorbijganger.

Volgens de dierenambulance gaat het om een ringslang. Deze komen veel voor in het wild in Noord-Holland, zoals in het nabijgelegen Jisperveld. Het dier is ongevaarlijk en kan wel een meter lang worden. Volgens de dierenambulance gaat het hier om een volwassen slang. Het dier zal onderzocht worden en uiteindelijk teruggeplaatst in de natuur.