Ann Demeester vertrekt bij Frans Hals Museum vanwege baan in Zwitserland

De directeur van het Frans Hals Museum, Ann Demeester, vertrekt per 1 februari. Zij gaat dan werken als directeur in het Kunsthaus Zürich, het grootste kunstmuseum van Zwitserland.

De Belgische Demeester zwaait sinds 2014 de scepter in het gemeentemuseum. Zij heeft daar volgens het kunstmuseum een grote koerswijziging doorgevoerd.

In Zwitserland gaat Demeester leiding geven aan een museum dat een omvangrijke collectie heeft die vele eeuwen weergeeft. Er zijn onder andere werken van Rembrandt, Van Gogh, Picasso en Munch te zien.

Hoogtepunten

Volgens de Raad van Toezicht van het Frans Hals Museum heeft Demeester het Haarlemse museum succesvol geleid. Onder haar leiding kende het 'Frans Hals' volgens voorzitter Frans Corpeleijn 'veel hoogtepunten'.

Ook laat hij weten dat de vertrekkend directeur in zakelijk opzicht 'veel heeft bereikt': "Waaronder het professionaliseren van het team en het opzetten van fondsenwerving waardoor het museum nu voor het eerst in zijn geschiedenis een kring van particuliere donateurs heeft en eigen inkomsten die stegen van 20 naar 48 procent." Des te knapper is haar prestatie, aldus de Raad van Toezicht, omdat het museum moest omgaan met grote bezuinigingen vanuit de gemeente.