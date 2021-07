Monumentaal dieselgemaal is klaar met diesel en draait nu fossielvrij

Het dieselgemaal aan de Cort van der Lindenkade in Alkmaar neemt na 108 jaar afscheid van dieselolie. Voortaan wordt er gedraaid op 'Neste MY', een olie die volledig wordt gemaakt van afvalvetten, restvetten en plantaardige oliën.

Tegelijk kwam een nieuwe website van het provinciaal monument in de lucht, die werd gelanceerd door gedeputeerde Zita Pels. Zij moedigt aan dat ook het cultureel erfgoed in Noord-Holland omschakelt op nieuwe bronnen van energie: "Als zelfs een monument duurzamer kan, dan kan het overal."

Neste MY is een Finse uitvinding. De grondstoffen worden tijdens de productie behandeld met waterstof. Volgens leverancier GP Groot heeft de plantaardige olie, die bij veel tankstations verkrijgbaar is onder de naam Neste MY, een vergelijkbare chemische samenstelling als die van gewone diesel.

"Het overtreft de kwaliteit van fossiele diesel", legt directeur Pieter Talsma van GP Groot uit aan mediapartner Alkmaar Centraal. Ook de motor in het dieselgemaal, een van de eerste dieselmotoren ter wereld die eigenhandig is ontworpen door uitvinder Rudolf Diesel, kan er zonder aanpassingen op draaien. Daardoor stoot het dieselgemaal voortaan 90% minder broeikasgassen uit.

Op de nieuwe website van het gemaal staat uitgebreide informatie over de dieselmotor en brandstof, maar natuurlijk ook over de polder Overdie-Achtermeer, de machinistenfamilie, de geschiedenis van gemalen en de waterbeheersing in Noord-Holland.