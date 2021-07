'GGD stopt met niet goed werkende corona-ademtestapparaten'

De GGD maakt geen gebruik meer van de snelle ademtest die in januari in teststraten in Amsterdam werd geïntroduceerd. De resultaten van de in Nederland ontwikkelde apparaten zijn te slecht, schrijft De Volkskrant.

De krant beschikt over documenten en voerde gesprekken met diverse betrokkenen. Daaruit blijkt dat de resultaten ‘ver achter’ blijven bij het gewenste resultaat. Ook na ‘vele verbeterstappen’ lukt het maar niet om bruikbare resultaten uit de test te krijgen.

'Jaloers'

En dat terwijl de test met veel enthousiasme werd aangekondigd. De blaastests moesten zelfs een pijler worden onder het coronatestbeleid. Demissionair minister Hugo de Jonge noemde het in de Tweede Kamer 'een prachtige Nederlandse innovatie, waar heel de wereld jaloers op is'. Hij bestelde 1.800 van dit soort apparaten, bij elkaar met een waarde van miljoenen euro's. Die apparaten worden nu dus niet gebruikt.

De apparaten werden begin dit jaar als eerste gebruikt in teststraten in Amsterdam. Nadat er in het begin 600 testen per dag mee werden gedaan, werd dat aantal later opgeschroefd naar 2.500.

Volgens de krant zet het ministerie nog deze week een streep door het project.