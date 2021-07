Zaanstad krijgt 43 miljoen euro voor 'kwetsbare wijken'

Ruim 43 miljoen euro moet ervoor zorgen dat kwetsbare wijken in Zaanstad Oost beschermd worden. Het geld wordt besteed aan veiligheid, leefbaarheid en de kwaliteit van de bestaande woningen in kwetsbare wijken te verbeteren. Wethouder Songül Mutluer wil met het geld onder andere investeren in het versneld bouwen van 850 woningen.

De tijdelijke huizen in de Rosmolenwijk worden nu bewoond - NH Nieuws / Thyra de Groot

Burgemeester Jan Hamming vertelt: "Kort geleden deed ik hiervoor met 15 burgemeesters een landelijke oproep. Het belangrijkste doel hiervan was: zorgen dat er structureel geïnvesteerd wordt in kwetsbare gebieden in ons land en er zo voor zorgen dat iedereen gelijke kansen op een mooie toekomst heeft. Deze uitkomst is een hele mooie stap in de goede richting en keihard nodig. Maar de komende periode zullen we blijven pleiten voor structurele hulp vanuit het Rijk.”



"Waanzinnig goed nieuws!", vindt wethouder Songül Mutluer. "Hiermee gaan we flink investeren in het versneld verduurzamen van zeker 850 woningen; in de openbare ruimte; voorzieningen en in de aanpak van woonfraude. Investeringen die duidelijk zichtbaar zijn in de wijken en direct voelbaar voor de bewoners." De bijdrage zorgt volgens de wethouder voor een leefbare wijk en het welzijn van de bewoners.

Burgemeester Jan Hamming vindt dit bedrag dan ook echt een kans. "Wijken als Zaandam Oost verdienen onze aandacht en hebben ongelofelijk veel potentie als het gaat om kansengelijkheid, veiligheid en leefbaarheid. Uiteraard blijven we realistisch, we lossen natuurlijk niet álle problemen in kwetsbare wijken in één keer op met een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds, daar is meer voor nodig." Vijf weken De 43 miljoen komt uit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is eenmalig en kwam tot stand doordat vijftien gemeenten hierom vroegen. Onder andere Zaanstad heeft zich hier hard voor gemaakt.



In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd. Er komen zo'n 1.940 woningen bij en 1.250 woningen worden gesloopt. Bij 20 procent gaat dit om sociale huurwoningen. Zaanstad krijgt van alle gemeentes het meeste geld uit het Volkshuisvestingsfonds: namelijk 43.435.849 euro. Het geld wordt geïnvesteerd in Zaanstad Oost. Het gaat om de wijken: Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk.

ministerie van Binnenlandse Zaken