Ondernemer mag legaal wiet verbouwen in Rijsenhout en moet zorgen voor draagvlak

In een kas in Rijsenhout gaat voor in ieder geval vier jaar legaal wiet worden geteeld. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor het experiment ' een gesloten coffeeshopketen ', een ondernemer aangewezen die zich had aangemeld voor het legaal telen van hennep.

De man heeft volgens burgemeester Schuurmans ervaring met het telen van wiet in Canada en de Verenigde Staten, en neemt die expertise mee naar Rijsenhout. "Hij heeft een contract gesloten met de eigenaar van een kas in Rijsenhout", vertelt ze.

Het gaat om een landelijk experiment dat vier jaar gaat duren en waar in totaal 42 telers en coffeeshops aan meedoen. Met de proef 'gesloten coffeeshopketen' moet duidelijk worden of met het legaliseren van wiet een einde kan worden gemaakt aan criminaliteit en overlast.

Leefbaarheid

De teler die toestemming heeft gekregen zal binnenkort vergunningen gaan aanvragen voor het verbouwen van een kas. Volgens de gemeente zal er bij de beoordeling 'rekening worden gehouden met de leefbaarheid in Rijsenhout'. Met de teler is verder afgesproken 'dat hijzelf verantwoordelijk is voor het creëren van een positief draagvlak in Rijsenhout voor zijn activiteiten'.

Daarnaast moet de teler ook zelf voor de beveiliging en het transport zorgen. Volgens de burgemeester gebruikt de teler gecertificeerde bedrijven voor beveiliging en transport. Schuurmans maakt zich dan ook geen zorgen over de openbare orde, wel vraagt ze zich af of er draagvlak is binnen het dorp.

Nog een teler in Rijsenhout

In totaal zijn er uit de 42 telers, 10 ondernemers geselecteerd. Zij zijn onderworpen aan een Bibob-onderzoek, een wet die voorkomt dat de overheid criminele activiteiten mogelijk maakt. Het blijkt dat in totaal twee telers een kas in Rijsenhout op het oog hadden, één van hen is op basis van dit onderzoek afgevallen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is niet zeker te zeggen vanaf wanneer de ondernemer start met de legale teelt van hennep: "Het vergunningsproces moet nog starten."