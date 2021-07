Amsterdam NL V Flinke lekkages na werkzaamheden Ymere: "Het water liep echt langs de elektraleidingen"

Bewoners van de Van Houwingenstraat in Amsterdam West schrokken zich vorige maand rot toen het water opeens met liters uit het plafond kwam stromen. Woningcorporatie Ymere was bezig met werkzaamheden aan het dak, toen er een hoosbui uitbrak. De brandweer werd erbij gehaald en netbeheerder Liander liet uiteindelijk de stroom afsluiten. Nu, bijna een maand later, zit een aantal bewoners noodgedwongen in hotels en is het dak nog altijd niet waterproof.

Op de Van Houwingenstraat staat een heel blok in de steigers. Woningcorporatie Ymere is bezig met een grondige renovatie, of verduurzaming, van de woningen. Dat vonden de bewoners allemaal prima, totdat het 18 juni hard begon te plenzen en het water door de plafonds en langs de muren naar beneden kwam. De schade in woningen op de derde verdieping is het grootst, maar het water bereikte ook sommige appartementen op de verdiepingen daaronder. Nu, bijna een maand later, is het probleem nog steeds niet opgelost.

Paniek Geert woont op de eerste verdieping en hoorde de paniek bij zijn bovenburen toen het overal begon te lekken. "Het water liep echt langs de elektraleidingen. Ik heb de buren bij mij thuis ontvangen, en we hebben de elektra eraf gehaald." Een bewoner op de derde verdieping die anoniem wil blijven: "Het was lekker weer, dus ze hadden alle daken opengegooid. Maar toen begon het te stormen. Ik werd wakker met een lekkend plafond, en heb meteen Ymere gebeld. Die kon ik niet bereiken, dus toen heb ik de brandweer gebeld. Die zijn langsgekomen om de meterkast uit te zetten en ik moest de woning uit. Mijn huis werd onbewoonbaar verklaard. Nu slaap ik al ruim drie weken in een hotel. Eerst via stichting Salvage (deze stichting verzekert eerste hulp en opvang na brand, storm en waterschade, red.), later pas is Ymere het onderdak gaan regelen."

Quote "Ik wil dat ze het dak maken en de schade vergoeden" gedupeerde

Een andere bewoner somt de schade op: "De muren, het tapijt in de slaapkamer, het bed, het bankstel... kletsnat." In haar huis is een droogmachine gezet. Voor een hotel komt ze niet in aanmerking omdat de lekkages in haar woning 'geen gevaar vormen voor de elektriciteit'. "Ik ben gelukkig goed verzekerd, maar ik wil mijn geld terug. Ik heb nog niks gehoord van Ymere, maar ik wil dat ze het dak maken en de schade vergoeden."

Boos Bewoners zeggen vooral boos te zijn omdat ze in het begin van het kastje naar de muur werden gestuurd. Ymere verwees naar de aannemer die op het dak bezig was, en die verwees weer terug naar de woningcorporatie. Daar komt nog bij dat veel bewoners geen idee hadden waar ze terecht konden. En zelf werden ze ook niet benaderd door Ymere, zegt Geert. "Er zijn ook bewoners in het blok die niet zo vloeiend Nederlands of Engels spreken. Die zijn eigenlijk niet geholpen."

Het lekt nog steeds Hoeveel bewoners er precies gedupeerd zijn is niet bekend. Sommigen zitten nog steeds in een hotel, sommigen zijn inmiddels weer thuis, anderen hebben tijdelijk vervangende woonruimte aangeboden gekregen. Bij een bewoner die weer thuis zit staat een 'droogmachine' 24 per uur dag water op te zuigen. Overal op het plafond en de muren opgedroogde, bruine vochtvlekken. Het stinkt naar schimmel. En volgens Geert lekt het nog steeds. "We zijn nu een maand verder. We hebben ze wel op het dak bezig gezien, maar de afgelopen dagen is het weer gaan regenen, en is het hier en daar ook weer gaan lekken. Veel bewoners zijn weer terug in hun woning, met de elektra erop, en daar maken ze zich zorgen over."

Quote "Hopen bewoners gerust te stellen" Woningcorporatie ymere

Woningcorporatie Ymere laat weten de situatie te betreuren:

Reactie Ymere: "We kunnen ons goed voorstellen dat dit leidt tot heel veel stress. Vanwege de uitzonderlijke situatie kunnen en willen we een deel van de stress en financiële zorgen wegnemen. De schade kunnen huurders indienen bij de eigen inboedelverzekeraar. En als ze geen inboedelverzekering hebben kan dat uit coulance bij Ymere. We hopen bewoners daarmee gerust te stellen."

Maar voorlopig zitten sommige bewoners nog steeds in een hotel, of binnenkort zelfs in een vervangende woning. Want het is totaal onduidelijk wanneer het dak klaar is. Volgens Ymere zijn de dakwerkzaamheden ingewikkelder dan gedacht:

Reactie Ymere: "Ze duren daarom langer. We begrijpen heel goed dat bewoners zo snel mogelijk weer naar huis willen. Dat is logisch. We kunnen helaas nog niet met zekerheid zeggen wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. We zijn daarover in overleg met onze aannemer."

Verder geeft Ymere toe dat de communicatie met de bewoners in het begin beter had gemoeten. Er komt nu één contactpersoon als aanspreekpunt. De bewoners worden daar deze week nog persoonlijk over bericht. "Ik denk dat dat in de communicatie wel zal helpen," zegt Geert. "Alleen het feit al dat we ons dan überhaupt gehoord voelen."