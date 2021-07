Burgemeester Hamming bezorgd over weigeren niet-gevaccineerde senioren

Op de vraag of hij het wenselijk vindt dat een niet-gevaccineerde oudere nu niet mee kan doen aan activiteiten antwoordde Hamming: "Dat vind ik niet wenselijk. Ik vind uiteindelijk dat we de keuzevrijheid in dit land hoog moeten houden, daar zijn we groot door geworden. Maar we moeten elkaar proberen te overtuigen van wat het beste is en mensen dan uiteindelijk persoonlijk de keuze laten maken."

Hij deed zijn uitspraken nadat hij een vaccinatiebus had geopend in de Zaanse wijk Poelenburg, waar mensen vanaf nu zonder afspraak een prik kunnen halen. De belangstelling was groot. "Je ziet nu ook de rij achter ons staan”, vertelt hij. "Steeds meer mensen kiezen ervoor om elkaar te beschermen en toch dat vaccin te nemen. Ik hoop dat meer mensen dat uit vrije keuze doen."

