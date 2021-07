Groepen honden definitief verbannen uit Gooise natuur: "Moet nu naar Almere"

Grote groepen honden zijn niet meer welkom in grote delen van de Gooise Natuur. Vanaf vandaag mogen er slechts drie honden per begeleider rondlopen in de gebieden van het Goois Natuurreservaat. Vooral uitlaatservices zijn daarvan de dupe, maar petities en acties vanuit die hoek hebben geen effect gehad. "Ik moet nu mijn honden uitlaten in Almere", vertelt Jenny Atsma.