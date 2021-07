RIVM: 102 besmettingen na Heiloose kermis, ook veel positieve tests na evenementen in Amsterdam

Tijdens kermisfeesten in cafés in Heiloo zijn minimaal 102 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit een overzicht van het RIVM dat vandaag naar buiten is gebracht door het Ministerie van Volksgezondheid. Bij het Chin Chin Festival in Amsterdam (118) en het Theater Amsterdam (58) zijn ook clusters - meer dan 20 besmettingen - ontstaan.