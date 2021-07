Vaccinatiebus Poelenburg geopend, coronaprik zonder afspraak mogelijk

Vanaf deze week is het zowel in het Zaanse Poelenburg als in Volendam mogelijk om zonder afspraak een coronaprik te halen. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad opende vandaag de vaccinatiebus aan de Vermiljoenweg. De ene helft van de week staat de bus in Zaandam, de andere helft van de week in Volendam. Deze locaties zijn gekozen omdat hier de vaccinatiegraad nog achterblijft ten opzichte van de rest van de streek.

"We komen graag naar de burgers toe om de vaccinatiegraad te verhogen", zegt Ellen Bontekoning, teammanager Corona van de GGD Zaanstreek-Waterland. Ze is blij met de rij die er al stond voordat de bus openging. Burgemeester Jan Hamming: "Wat ons betreft is dit de toekomst. Dichtbij, zonder drempel je kunnen laten vaccineren. Je zal zien dat we in het najaar hier nog meer op investeren, de komende tijd gaan we dat ook doen. De grote hallen waarin massaal gevaccineerd worden zullen er dan uitgaan."

Vaccinatiegraad Poelenburg De laatste tussenstand over het vaccineren per wijk komt van 29 juni van de GGD Zaanstreek-Waterland. Daaruit blijkt dat tot op dat moment in Poelenburg 69% van de 55- tot 59-jarigen zich minstens één keer had laten vaccineren. Bij 65-plussers is dat percentage 73%. Ter vergelijking: in Broek in Waterland lag dat percentage in beide leeftijdsgroepen op 90%.

De nu weer stijgende coronabesmettingen baren zowel Hamming als Bontekoning zorgen. Ze benadrukken dat juist vaccineren de kortste weg uit de crisis is. Hamming: "De nieuwe opleving van het virus heeft ook te maken met dat een groot deel van de bevolking nog niet is gevaccineerd." Eerder was het vaccinatiecentrum in Koog aan de Zaan het vaccinatiecentrum dat het meest dichtbij was. "Het heeft vaak ook te maken met afstand", zegt Hamming. "Mensen vinden het soms toch lastig om te reizen naar Koog aan de Zaan. Een afspraak maken is ook lastig. Die drempels zijn nu weg." Dagen en tijden De bus staat zondag (van 10.00 tot 17.00 uur), maandag en dinsdag (van 12.00 tot 20.00 uur) op de parkeerplaats aan de Parallelweg in Volendam. De andere dagen staat hij aan de Vermiljoenweg in Zaandam (woensdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur). 18-plussers kunnen kiezen uit het Janssenvaccin of BioNTech/Pfizervaccin. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar en zwangeren krijgen het BioNTech/Pfizervaccin.