Passen Amsterdammers hun vakantie aan vanwege corona? "Eigen land avontuurlijker dan Benidorm"

De oplopende besmettingen gooien voor veel vakantiegangers roet in het eten. Er is een grote kans dat Nederland morgen kleurcode 'rood' krijgt, wat mogelijk gevolgen heeft voor reizen naar het buitenland. Wij vroegen aan Amsterdammers of ze hun vakantieplannen aanpassen.

De meeste Amsterdammers die wij spreken lijken het niet erg te vinden om de vakantie in eigen land te vieren. "Misschien moeten we eerst genieten van wat ons eigen land te bieden heeft, tot alles wat rustiger wordt", verklaart een voorbijganger. "Ik weet zeker dat er in Overijssel of Friesland goede plekken zijn en dat is avontuurlijker dan Benidorm."

Voor jongeren lijkt een vakantie naar het buitenland toch iets belangrijker, maar alleen als de maatregelen niet in de weg zitten. "Kijk, als ik op vakantie ga, dan wil ik ook echt op vakantie", legt een vrouw uit. "Als er een avondklok komt, dan ga ik niet meer", vertelt een ander. "Ik wil gewoon uitgaan en feesten."