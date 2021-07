Aan de bak in de bollen: klassieker onder bijbaantjes nog altijd geliefd bij scholieren

Zo'n zestig scholieren zijn komende weken aan het werk in een bollenschuur in Obdam. Twee-aan-twee zitten ze rondom kuubkisten waarin honderden tulpenbollen zitten. Die moeten in twee weken allemaal gepeld worden. Het animo om dat klusje te klaren is groot, vooral onder jongeren van dertien à veertien jaar. Al lijken ze niet allemaal zin te hebben in een fulltime werkweek.

Kelt (14) en Joep (13) zijn hard aan het werk bij de kuubkist - NH Nieuws

Onder andere via Instagram en andere socialmediakanalen hebben zo'n zestig scholieren hun bijbaan geregeld bij Borst Bloembollen in Obdam. In de bollenschuur kunnen ze zo'n vier weken bollen pellen. "Het gaat prima, het is heel gezellig met je vrienden en dan ook nog gewoon geld verdienen", vertelt Joep Zwart (13) uit Heerhugowaard. "Je moet hier zeven uur zijn. Dat is vroeg, maar het went wel."

Drukte in de bollenschuur. - NH Nieuws

Dertienjarige kunnen hier hun eerste werkervaring opdoen. Jongeren mogen dan klussen doen als fruitplukken, vakkenvullen, oppassen en auto's wassen. Voor zestienjarigen zijn er meer mogelijkheden voor banen. Die kunnen bijvoorbeeld in de horeca of achter de kassa aan de slag. Dat ziet Menno Boots van Borst Bloembollen ook terug in de bollenschuur. Het bollen pellen is vooral populair bij scholieren van dertien en veertien jaar, vertelt hij. "Als je die leeftijd bent krijg je zo de kans om bij te verdienen. Als je iets hebt om voor te sparen, dan kun je dat hier realiseren." Sparen voor een Xbox Dat geldt bijvoorbeeld voor Daan Immink (13). Naast zijn krantenwijk begon hij deze week met bollen pellen. "Ik spaar voor een Xbox series S. Ik moet nog wel even aan de bak, maar hij komt er wel aan hoor." De gepelde bollen moeten in kisten. De bollenpellers krijgen betaald per kist die ze vullen. Dat levert zo'n drie euro per kist op. Hoe harder je dus werkt, hoe zwaarder je portemonnee wordt.

Vorig jaar leek het animo voor bollen pellen op te bloeien. Destijds vertelde tulpenteler Nico Blokker uit Sint Maartensvlotbrug dat er door de coronacrisis minder bijbaantjes waren in de horeca en het toerisme. Dat leverde extra helpende handen op in zijn bollenschuur. Wat dit jaar aan de orde is, is dat jongeren minder vaak de gehele oogstperiode kunnen werken, vertelt Boots. "Kinderen willen maar een paar dagen werken, dan moeten ze op vakantie", zegt hij. "Eigenlijk willen we het liefst dat iemand in ieder geval twee weken kan komen werken." Alle hens aan dek De drukte rondom de oogstperiode houdt nog enkele weken aan. "Buiten op het land zijn we met meerdere rooimachines volop aan het oogsten. Daar zijn ongeveer dertig mensen mee bezig", zegt Boots. Die honderdduizenden tulpenbollen gaan niet alleen door de handen van scholieren. In een andere schuur van het bedrijf doen ruim honderd volwassen collega's hetzelfde werk, maar dan aan de lopende band bij de pelmachines.