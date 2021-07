Medewerkers Hilversums Mediapark snappen maatregelen: "Allemaal voor ons"

Medewerkers op het Hilversumse Mediapark hebben er begrip voor dat er voorlopig voor onbepaalde tijd strengere veiligheidsmaatregelen worden genomen op het park. Dat zeggen ze op NH Radio . "Het is vervelend dat het moet, maar het is voor onze veiligheid", vertelt een van hen.

Dat strenge maatregelen worden genomen is vanwege de dreiging van de afgelopen dagen rondom RTL Boulevard. Na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries een week geleden en de bedreigingen aan het adres van RTL Boulevard afgelopen weekend, heeft het televisieprogramma besloten om voorlopig uit te zenden vanaf een extra beveiligde locatie op het Mediapark. Dat blijft naar verwachting voorlopig ook zo.

Begrip onder medewerkers

Een korte rondgang op het Mediapark leert dat medewerkers op het Mediapark begrip hebben voor de maatregelen. "Het geeft me wel een veilig gevoel eigenlijk. Het maakt de kans kleiner dat er een of andere gek met kwade bedoelingen het terrein op komt", vertelt een medewerker op straat. "Met dat preventief fouilleren heb ik ook geen probleem. Ik heb niks te verbergen."

Een ander noemt het vooral kwalijk dat de maatregelen genomen moeten worden. "Het is erg heftig", vertelt de man. "Ik vind het heftig dat dit nodig is en dat de journalistiek kennelijk gevaar loopt. Dat moet in een land als Nederland natuurlijk niet zo zijn."

Het doorvoeren van het veiligheidsrisicogebied op het Mediapark de komende tijd moet niet alleen de veiligheid daadwerkelijk helpen waarborgen, maar moet de mensen op het Mediapark ook een veilige werkomgeving bieden. "Het is een cliché, maar het is voor je eigen veiligheid. Als het mijn veiligheid bevordert, dan moet het maar", vertelt een andere werknemer. "Maar ik vind het niet beangstigend. Ik voel me hier sowieso wel veilig."