Zo'n twintig Berkhouters schuiven aan bij politie wegens dood van dorpsgenoot Sjaak

Zo'n tien tot twintig Berkhouters stapten vandaag binnen bij een tijdelijk politiebureau in het dorp. Bij dit pop-up bureau konden zij informatie of zorgen kwijt over de dood van hun dorpsgenoot Sjaak Groot. Groot (72) kwam vorige maand door een misdrijf om het leven. De politie laat weten dat er vandaag geen nieuwe informatie binnenkwam.

Het tijdelijke politiebureau in Berkhout. - NH Nieuws

Het mobiele politiebureau is een opvallende verschijning op de Kerkebuurt in Berkhout. In een uur tijd schuiven daar zo'n vijf mensen aan bij de wijkagent. "Dat waren vooral mensen die het slachtoffer kende en enkele buurtbewoners", vertelt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn. In totaal kwamen er een kleine twintig mensen langs. Die hebben geen gouden tip of nieuwe informatie kunnen geven, vertelt de woordvoerder. "Dat was ook niet de insteek, om nog meer informatie te ronselen", legt Boudewijn uit. "Er is behoorlijk wat emotie door deze gebeurtenis. Mensen kunnen hier in gesprek, hun hart luchten en een kopje koffie drinken."

Precies een maand geleden werd de 72-jarige Groot levenloos in zijn woning gevonden door buren. De politie bevestigde de volgende dag dat Groot door een misdrijf om het leven kwam. Dat onderzoek loopt nog. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wie dit gedaan heeft. 'Ik wilde het niet geloven' Bij dorpsgenoten zitten de emoties rondom de dood van Groot nog hoog. Hij was een bekende Berkhouter. Dat had Groot te danken aan het tankstation dat hij jaren geleden had. "Het hele dorp kwam daar tanken", vertelt iemand. Eigenlijk kende iedereen 'Ome Sjaak', zoals Groot ook wel betiteld werd. "Het speelt nog iedere dag in mijn hoofd", zegt een voorbijganger. "Ik wilde het niet geloven, dit kan toch niet? Pas toen het in Opsporing Verzocht voorbij kwam dacht ik 'het is écht'. Daar werd ik heel emotioneel van."

Beelden van het pop-up politiebureau in Berkhout. - NH Nieuws

"Het is vreselijk. Vooral die mensen die dit gedaan hebben", zegt een andere Berkhouter. "Weet je wat ik mij afvraag? Wat zullen die de volgende dag tegen hun moeder zeggen? Diegene is gewetenloos." Deze Berkhouter (die niet met naam genoemd wil worden) stapte vandaag ook bij het pop-up politiebureau binnen. Niet om zijn hart te luchten, maar vooral met vragen rondom de dood van zijn dorpsgenoot. "Maar dan zeggen ze niks", zegt hij schouderophalend. Veel vraagtekens Die betrokkenheid is er ook bij andere Berkhouters: er waren volgens de politiewoordvoerder meerdere mensen die wilden weten hoe het politieonderzoek ervoor staat. "We snappen het verdriet, de emotie en de vraagtekens van buren en vrienden", zegt woordvoerder Boudewijn. "Nieuwsgierigheid zit in de mens. Maar met het oog op het onderzoek kunnen we niets met mensen delen." Het mobiele politiebureau staat ook morgen tussen 14.00 en 16.00 uur op de Kerkebuurt in Berkhout, ter hoogte van partycentrum De Ridder.