Elektrische pont kan nu al worden ingezet als oude dieselboten pech hebben

De nieuwe elektrische pont over het Noordzeekanaal wordt nog niet in de dienstregeling opgenomen. De testen met het duurzame schip verlopen echter zo voorspoedig, dat GVB het aandurft de boot nu al in te zetten mocht één van de oude dieselponten uitvallen. Dit heeft het GVB laten weten aan nieuwspartner RTV Seaport.