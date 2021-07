Excelsior Maassluis vervangt AFC als tegenstander van Telstar

Excelsior Maassluis is zaterdag de oefentegenstander van Telstar. Aanvankelijk zouden de Witte Leeuwen spelen tegen AFC, maar de Amsterdammers zijn afgehaakt.

Afzeggingen blijven Telstar achtervolgen deze voorbereiding. Wedstrijden tegen Hollandia, Jong Ajax en sc Heerenveen O-21 gingen eerder niet door vanwege coronabesmettingen.

Na het wegvallen van AFC leek ADO Den Haag zaterdag de tegenstander te worden, maar ook dat ging niet door. Gelukkig is tweede divisionist Excelsior Maassluis nu bereid gevonden voor een oefenduel. De aftrap in Maassluis is zaterdag om 14.00 uur.