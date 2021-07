Kermisexploitanten vrezen annuleringen na besmettingen Heiloo: "Dit is niet onze fout"

De Nederlandse Kermisbond maakt zich grote zorgen nadat bekend werd dat 102 mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus tijdens het kermisweekend in Heiloo. Volgens de bond worden in heel Nederland al kermissen afgelast. Dat terwijl de besmettingen plaatsvonden in de horeca. "Het gaat fout bij de horeca, niet bij ons", benadrukt bestuurslid Karin Blokker.

De opbouw van de kermis in Oudorp (Alkmaar) is in volle gang, maar het nieuws dat Heiloo achteraf een coronabrandhaard is geweest, dreunt nog na. Kermisexploitant Piet van den Berg wil benadrukken dat er een verschil is tussen de natte kermis (horeca) en de droge kermis (de attracties). "In de media hebben ze het steeds over de kermis, maar de attracties stonden kilometers verderop. De besmettingen zijn opgelopen in de cafés, maar daar lezen mensen en zelfs gemeentes overheen."

Besmettingshaard

Karin Blokker van de Nederlandse Kermisbond erkent dat horeca en de draaikermis van oudsher onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar de kermissen kunnen volgens haar ook los van de cafés worden georganiseerd. "Het is heel vervelend dat het fout gaat bij de horeca, maar dat betekent niet dat wij niet kunnen draaien."

Blokker wil benadrukken dat mensen met een gerust hart naar de kermis kunnen gaan. "We hebben vorig jaar 150 kermissen georganiseerd en er zijn toen geen besmettingshaarden of coronauitbraken geconstateerd. We hebben 150 keer bewezen dat het veilig is. Hoe veilig kun je het verder nog maken?"

Bekijk hieronder het interview met de kermisexploitanten in Oudorp. Tekst loopt door onder video.