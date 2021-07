Ajacieden in de wolken door het nieuwe thuistenue: "Dit is legendarisch"

Ajax heeft gedaan waar veel supporters al lange tijd op hoopten: het oude logo keert terug op het thuistenue van de Amsterdamse voetbalclub. Daarom kwamen vele Ajax-fans vandaag naar de fanshop op de Johan Cruijff Boulevard in Zuidoost. "Het is zo fantastisch dat het oude logo er weer op zit, dat is onbetaalbaar."

"We hebben er 31 jaar op moeten wachten"

Quote

"Berghuis, ben je gek?"

Ondanks dat Ajax dit Eredivisie-seizoen zonder namen op de rug zal spelen, zijn er toch wat fans die een naam op het nieuwe shirt gaan zetten. De kans is groot dat de aanvoerder van Feyenoord Steven Berghuis volgend seizoen in de Johan Cruijff Arena zal spelen. Dus misschien Berghuis op de rug? Een Ajacied is duidelijk: "Ben je gek ofzo?".

Dat het nieuwe shirt goed in de smaak valt bij de Ajax-fans was vanmiddag al te merken. Veel Ajacieden kwamen meteen in de wachtrij terecht als ze online het shirt wilde kopen.