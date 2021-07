Weg langs Leidsevaart krijgt fietsstroken na aandringen buurtbewoners

De weg langs de Leidsevaart in Haarlem krijgt fietsstroken. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de Wijkraad Leidsebuurt in vervulling. Naar verwachting worden de strepen al dit jaar op het wegdek geschilderd.

Volgens de Wijkraad was het ontbreken van lijnen langs de 50 kilometer per uur-weg al jarenlang een grote ergernis voor de bewoners van de Leidsebuurt. Hierdoor zouden regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan.

René de Rood van de Haarlemse afdeling van de Fietsersbond is blij dat de fietspaden er eindelijk komen. Toch spreekt hij van een “groot schandaal” dat er nu pas werk van wordt gemaakt.

“Op de zogenaamde gebiedsontsluitingswegen waar men 50 kilometer per uur mag rijden, ben je verplicht een scheiding in wegen aan te geven. Het liefst met een rood fietspad, maar anders door middel van belijning. Dit is niet het geval op een overgroot deel van de Leidsevaart.”

Rode stroken

Het is nog onduidelijk hoe de fietsstroken er precies uit komen te zien. De gemeente wil het liefst gekleurde fietsstroken, maar hiervoor is mogelijk pas volgend jaar budget. In elk geval wil de gemeente voor het einde van het jaar al strepen hebben aangebracht.

De Rood hoopt dat het fietspad twee meter breed wordt. “De ideale breedte is 2,50 meter, maar in de binnenstad is dat gewoon niet realistisch”, vindt hij. “Gemiddeld zijn de fietspaden hier 1,75 meter breed, wij proberen dit altijd naar twee meter te trekken. Los van de breedte is vooral de rode kleur van het pad belangrijk, dit zorgt voor een optische versmalling van de weg voor de auto.”

Meerdere plekken

De Leidsevaart is niet de enige plek in de stad waar ruimte is voor verbetering. De Rood signaleert meerdere plekken waar geen enkele belijning op de weg is gezet. “De vanzelfsprekendheid van de auto is al langer een probleem. Ze krijgen meer ruimte en een beter wegdek dan fietsers, helemaal in de binnenstad.”

Als voorbeeld noemt hij de bocht van de Koudehorn bij het Spaarne. Dit valt net als de Leidsevaart onder de gebiedsontsluitingswegen waar automobilisten 50 kilometer per uur mogen rijden. Ook hier zijn geen gekleurde fietspaden.

“Het enige hoe je gedrag verandert op de weg is door goede handhaving en het benoemen van de functie van de straat. Zo moeten auto’s gewoon te gast zijn op de wegen rondom de binnenstad”, stelt De Rood. Hij hoopt dat de gemeente in de nabije toekomst meer wegen fietsvriendelijker maakt.