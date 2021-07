OM eist levenslang tegen verdachten moord op advocaat Derk Wiersum

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft levenslang geëist tegen de verdachten Giërmo B. en Moreno B. voor de moord op advocaat Derk Wiersum. De advocaat, die tevens raadsman van kroongetuige Nabil B. in het proces tegen Ridouan Taghi was, werd in september 2019 voor zijn huis in Buitenveldert doodgeschoten. Volgens het OM is er sprake van een moord die planmatig is voorbereid.

"Zijn dood was het gevolg van een doelgerichte en goed voorbereide aanslag", zei de officier van justitie (OvJ) vandaag in de zwaarbeveiligde rechtszaal. "Mensen die dit soort feiten plegen zijn uit op het zaaien van angst en terreur."

Volgens de OvJ is het zeer waarschijnlijk dat de moord te maken heeft met de deal die kroongetuige Nabil B. had gemaakt met het OM. "Er is geen ander motief denkbaar. Het is schokkend te beseffen dat de verdachten zich alleen door een redelijke beloning hebben laten verleiden tot de moord."

Volgens het OM zou de kans op herhaling groot zijn. Zo zijn er aanwijzingen dat de verdachten ook betrokken waren bij een ander levensdelict. Dat Wiersum een onschuldige burger was die een belangrijke rol had binnen de rechtsstaat, werkt verzwarend.

Vermoedelijke daders

In de maanden na de moord op Wiersum werden Giërmo B. en Moreno B. opgepakt als vermoedelijke daders. Een derde verdachte, Anouar T., werd in november 2019 gearresteerd op verdenking van het leveren van de bij de voorbereiding en uitvoering gebruikte auto's. De inhoudelijke behandeling tegen T., die een neef is van Ridouan Taghi, volgt op een later moment.

De drie ontkennen betrokken te zijn bij de moord. Volgens hen voldoen ze onder meer niet aan het signalement van de daders. Volgens het OM is er voldoende bewijs. Zo is er in de vluchtauto die bij de moord werd gebruikt, een witte Opel Combo, DNA gevonden van zowel Moreno B. als Giërmo B.. In het voertuig zijn ook bloedsporen van Wiersum aangetroffen.

Ook zou de schutter een vreemd loopje hebben gehad die overeenkomt met dat van Moreno B., wat volgens de officier van justitie erop lijkt te duiden dat hij de schutter was. Dat betekent echter niet dat de rol van de bestuurder, Giërmo B., minder zwaar is als die van de schutter. Volgens de officier van justitie was er een nauwe samenwerking tussen de twee en deden ze ook samen de voorverkenningen. Daarom wordt de rol van de bestuurder even zwaar geacht als die van de schutter.

Videoboodschap

"Je kind is dood. En iedereen die zich daarbij niks kan voorstellen, zoveel te beter." Zo klonk de slachtofferverklaring van de 74-jarige vader van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. De verklaring was een videoboodschap die van tevoren was opgenomen. Gisteren bij de tweede zittingsdag van de zaak werd de video getoond.

De vader richtte zich ook op de twee verdachten, Giërmo B. en Moreno B.. "Als bewezen wordt geacht wat u wordt verweten, dan zou u zich moeten schamen. Dan lijkt het erop dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat twee kinderen moeten opgroeien met een niet te helen kras op hun ziel?"

Hoger beroep

Vandaag was de derde dag van de rechtszaak die in totaal vijf dagen duurt. De zaak wordt door de rechtbank behandeld in een extra beveiligde zaal op Justitieel Complex Schiphol. De advocaten van de verdachten kunnen nog in hoger beroep gaan tegen de eis.