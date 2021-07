Vijf Zaandammers aangehouden na mishandeling in Vondelpark

De politie heeft gisteravond vijf jongemannen aangehouden die worden verdacht van een mishandeling van een 30-jarige man in het Vondelpark.

De man was gisteravond rond 23.00 uur aan het joggen in het Vondelpark toen hij werd aangesproken door een man. Vervolgens kwamen er meerdere personen er omheen staan en werd het slachtoffer geschopt en geslagen. Waarom de jogger mishandeld werd is nog onduidelijk.

Twee omstanders zagen het gebeuren en belden de politie. Die trof de verdachten aan bij de Vondelbrug. De vijf mannen zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging en overgebracht naar het cellencomplex.