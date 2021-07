RIVM heeft meer tijd nodig voor onderzoek naar schadelijke stoffen in de IJmond

De presentatie van het RIVM-rapport over de luchtkwaliteit in de IJmond is uitgesteld tot half september. De uitkomsten zouden aanvankelijk voor de zomer bekend worden, maar het RIVM zegt meer tijd nodig te hebben om het rapport af te ronden. De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van het onderzoek.

Het gaat om een groots opgezet vervolgonderzoek van eerder gepubliceerde uitkomsten naar aanleiding van de grafietregens in Wijk aan Zee in 2019. Mensen in de buurt van staalfabriek Tata Steel hebben na het eerste, beperktere onderzoek, vragen gesteld over het gevaar voor hun gezondheid. Wat zit er in de stoffen die in de badplaats neerdwarrelen? Waar komt het stof precies vandaan? Hoe schadelijk is het voor hun gezondheid? Met de uitkomsten van het vervolgonderzoek worden die vragen over twee maanden beantwoord.

Veegmonsters

Om een gedegen antwoord te formuleren heeft het RIVM in de laatste drie maanden van het vorig jaar op verschillende momenten en plekken zo'n tweehonderd veegmonsters genomen, zowel buiten als in woningen in Wijk aan Zee, IJmuiden, Beverwijk en Velsen-Noord. De monsters worden in een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd op de aanwezigheid van paks (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en metalen.

Debat

Op 9 september debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel. Het bedrijf wil subsidie van de overheid om vergroening mogelijk te maken. Het RIVM-rapport kan van invloed zijn op de standpunten van de fracties. Hoewel het rapport pas ná het debat wordt gepubliceerd, krijgen de provincie en de diverse belangenorganisaties in de IJmond het eerder toegestuurd. "Ik ga ervan uit dat het vóór het belangrijke Kamerdebat ook bij de politici in Den Haag bekend is", zegt Dirk Weidema van het Milieuplatform IJmuiden-Noord.