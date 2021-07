Hilversumse Berlagevijver weer ernstig vervuild, gemeente waarschuwt buurt

Het vermoeden bestaat dat het al langer spelende probleem wordt veroorzaakt door eerdere werkzaamheden aan het riool, op een andere plek in Hilversum. "Daardoor kunnen verstoppingen zijn ontstaan op andere plekken in het riool, waardoor het vuilwater niet verder kan stromen naar de waterzuivering en dus naar de Berlagevijver stroomt", zo laat de gemeente aan de buurt weten. Ook wordt nog onderzocht of er bij het aansluiten van gebouwen op het gemeentelijke rioleringsstelsel eventueel fouten door anderen zouden kunnen zijn gemaakt.

Wat het probleem is, weet de gemeente wel: de vijver wordt vervuild door overstort vanuit het riool. Er stroomt dan vies water, zoals het water uit de toilet, vrijwel rechtstreeks de vijver in. Het water raakt daardoor vervuild.

Al twee jaar

De problemen met de vervuilde vijver spelen al langer. De gemeente kreeg twee jaar geleden al een eerste melding. Er werd toen meteen actie ondernomen en het hoofdriool extra gereinigd en geïnspecteerd. Een jaar later was het eerder weer raak. De gemeente heeft toen alles weer schoongemaakt. Een paar maanden later werden alle andere riolen aan de noordkant van Hilversum ook schoongemaakt en gecontroleerd, werden oevers schoongemaakt en werd vuil rond de overstorten weggezogen. Dat bleek echter maar kort te werken.

Sinds begin dit jaar wordt de vijver weer vervuild door overstort. Waar dat normaal alleen hoort te gebeuren na zware regenval als het riool het vele water niet meer aan kan, gebeurt het nu ook bij droog weer. Hoe dat kan weet de gemeente dus niet. Het zoeken naar een oplossing gaat door.

Waarschuwing voor vervuiling

Zolang er het water van de vijver ernstig vervuild blijft en er geen oplossing is gevonden, waarschuwt Hilversum buurtbewoners voor de gevaren. Het wordt afgeraden om kinderen of honden bij of in het water te laten spelen. Door de vervuiling van het riool is de kans aannemelijk dat er schadelijke bacteriën in het water zitten. Als kinderen of honden dat binnenkrijgen, kunnen ze flink ziek worden.

De gemeente heeft meerdere borden geplaatst rond de vijver om mensen te waarschuwen. Daarnaast heeft de hele buurt een brief gekregen over de maatregelen.

Buurtbewoners rond de vijver hebben de gemeente laten weten erg ongerust te zijn over de vervuiling van de vijver. "Dat is begrijpelijk", zo laat de gemeente weten. "De gemeente betreurt de situatie en doet het uiterste om het probleem zo snel mogelijk op te lossen en overlast tegen te gaan. De gemeente gaat door met het zoeken naar de oorzaken van dit probleem en het oplossen ervan."