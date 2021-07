Ajax-aanvoerder Dusan Tadic verlengt contract tot 2027

Supporters van Ajax hoeven zich geen zorgen meer te maken over een mogelijk vertrek van Dusan Tadic. De Serviër heeft zijn contract in Amsterdam met een jaar verlengd. Hij ligt nu tot de zomer van 2024 vast als speler en tot medio 2027 als (jeugd)trianer.

Tadic stond nadrukkelijk in de belangstelling van AC Milan, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars liet al snel weten dat de aanvoerder niet te koop is.

"Dit is mijn droomclub, een van de mooiste ter wereld, waar ik met heel veel plezier speel", zei de aanvaller zelf tegen De Telegraaf. "Ik hoop dat de jonge spelers in de selectie ook beseffen hoe groot en mooi Ajax is. Het is niet voor niets dat ik hier al van jongs af aan van droom." In 149 officiële wedstrijden voor Ajax scoorde Tadic 76 keer en gaf hij 70 assists.

Ajax hoopt snel Steven Berghuis van Feyenoord te kunnen presenteren. De transfer is al rond, maar nog niet officieel beklonken. De verwachting is dat hij dit weekend tekent in Amsterdam.