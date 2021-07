Run op corona-zelftests, op veel plekken uitverkocht: "Echt een probleem"

Ook bij verschillende filialen van Albert Heijn in Haarlem is geen test meer te krijgen. "De afgelopen week ging het gigantisch hard", vertelt manager Ronald van Eimeren. "Als de volgende levering binnenkomt, dan zijn ze hoogstwaarschijnlijk binnen no-time weer weg."

De zelftests zijn in Haarlem en Heemstede niet aan te slepen bij verschillende supermarkten en drogisterijen. "Ik zou er vandaag zo'n tachtig binnen moeten krijgen maar die komen later", vertelt een medewerker van een drogist in Heemstede. "Ik heb al een hele lijst met mensen die in de rij staan voor een test."

"Niets op voorraad"

Ook in andere delen van de provincie zijn de tests lastig verkrijgbaar. "We hebben op dit moment niets op voorraad", zegt Monique Vroegop van Vroegop Drogisterij aan de Middenweg in Andijk, die veel klanten moet teleurstellen. "We verwezen klanten eerder door naar de supermarkt, maar daar hebben ze ze ook niet. Het is echt lastig, een probleem."

En dat terwijl de vraag naar de zelftests volgens haar groot is. "Mensen die op vakantie gaan, mensen die uit eten willen en mensen die denken dat ze besmet zijn", zegt Vroegop.

Leveringsprobleem

Hoewel in sommige filialen van Etos in Haarlem van een leveringsprobleem wordt gesproken, ontkent Etos-woordvoerder Pauline van den Brandhof dit. Wel stelt ze dat afgelopen dagen 'de vraag groter was dan wat er in de winkels lag'. "Omdat de Etos-winkels een keer in de week worden bevoorraad, kan het zijn dat de zelftests in sommige winkels waren uitverkocht. Het gaat echt megahard."

Door de winkels de komende tijd vaker dan eens per week te bevoorraden, hoopt Etos te voorkomen dat klanten voor een leeg schap komen te staan. Overigens benadrukt Van den Brandhof dat de schappen met zelftests bij Albert Heijn - net als Etos onderdeel van Ahold Delhaize - goed gevuld zijn. "Maar die maken gebruik van een ander distributiecentrum", aldus de woordvoerder.

'Voorraden snel aangevuld'

Ook bij meerdere BENU-apotheken, waarvan er in Noord-Holland zo'n vijftien zijn gevestigd, was de afgelopen dagen geen zelftest meer te krijgen. Een van de BENU-apotheken in Amsterdam heeft daarom een A4'tje voor op het raam geplakt met de mededeling 'coronatesten uitverkocht'.

Volgens woordvoerder Kim Assink van BENU-apotheken is er geen sprake van schaarste, maar is de grote vraag 'een logische reactie' op de actuele ontwikkelingen. Ze doelt op de stijgende besmettingscijfers. "Meer mensen willen een zelftest doen", zegt ze in gesprek met NH Nieuws.

Assink verwacht dat het A4'tje bij de Amsterdamse apotheek snel van het raam kan worden gehaald. "We hebben ze weer in bestelling, dus de voorraden worden snel weer aangevuld."