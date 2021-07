Geen extra maatregelen bij verpleeghuizen, wel waakzaamheid

Zorgorganisaties Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep nemen nog geen extra maatregelen op hun verpleeglocaties vanwege de toenemende coronabesmettingen. De afgelopen week rezen de besmettingen de pan uit, maar dat is nog geen reden voor het aanpassen van het beleid. Ze houden wel alles rondom de toename nauwlettend in de gaten.

Wel zegt Wijnschenk oplettend te zijn: "We zijn wel extra waakzaam en onderzoeken momenteel in hoeverre we de maatregelen moeten aanscherpen."

Ook bij zorgorganisatie Omring zijn veel cliënten volledig gevaccineerd en voelen zij zich daardoor ook goed beschermd. Er is daar geen toename in besmettingen te zien, meldt woordvoerder Maureen Wijnschenk.

De vaccinatiegraad bij de cliënten van de zorgorganisatie is zeer hoog, dus ze zien nog geen reden om nu dingen aan te passen. Wel zegt Harder dat het verloop van het coronavirus goed in de gaten wordt gehouden en het ieder moment kan veranderen.

"Bij ons is er nog steeds bezoek welkom en is het niet verplicht om mondkapjes op te hebben", vertelt Ellen Harder van zorgorganisatie Wilgaerden/Leekerweide. Ze benadrukt dat er op dit moment geen besmettingen zijn.

