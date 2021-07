Ajax brengt lang gekoesterde wens in vervulling: oude logo terug op thuisshirt

Een groot deel van de fans van Ajax roept al jaren om terugkeer van het oude logo. In begin jaren negentig werd het oude logo vervangen voor het huidige embleem. Naast het oude logo is ook eenmalig de kleur rood aangepast en de rode baan smaller gemaakt.

Enkel met rugnummer

Om het klassieke thema in stand te houden dit seizoen zal er tijdens Eredivisie wedstrijden enkel met rugnummer gespeeld worden, niet met spelersnaam. In Europese wedstrijden zal er wel met complete rugbedrukking gespeeld worden, conform de richtlijnen van de UEFA. Ook zullen de drie kampioenssterren niet boven het logo staan dit seizoen, net zoals ze dat vroeger ook niet deden. De drie sterren zijn wel te zien als nekdetail, met subtiel daarin de drie Andreaskruisen verwerkt.