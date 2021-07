Langere tijd extra veiligheidsmaatregelen Mediapark vanwege dreiging RTL Boulevard

Vanwege de dreigende situatie rondom RTL Boulevard wordt het Hilversumse Mediapark waarschijnlijk vanaf donderdag voor onbepaalde tijd tot veiligheidsrisicogebied bestempeld. Dat geeft de politie extra bevoegdheden. Als er aanleiding toe is doordat er bijvoorbeeld een verdachte situatie is, mag de bijvoorbeeld politie preventief fouilleren en ook kofferbakken van auto's doorzoeken.

"We willen de beveiliging van het Mediapark gezien de gebeurtenissen zo goed mogelijk geregeld hebben. We nemen geen enkel risico"

Met de aanpassing, die vanavond met spoed werd doorgevoerd, geldt er geen deadline waarop het besluit verloopt. Waarnemend burgemeester Aptroot verzekert dat het veiligheidsrisicogebied zal gelden zolang de dreiging rondom RTL Boulevaar actueel blijft en er aanleiding is voor extra veiligheidsmaatregelen. "En ik heb de overtuiging dat dit het geval is. We nemen geen enkel risico", aldus Aptroot vanavond.

Het veiligheidsrisicogebied gaat hoogstwaarschijnlijk vanaf donderdag voor langere tijd gelden voor het Mediapark en de directe omgeving. De afgelopen dagen gold er al een tijdelijk veiligheidsrisicogebied.

Bezoek aan redactie

Waarnemend burgemeester Aptroot heeft vanmiddag met de regionale politiechef een bezoek gebracht aan het Mediapark en de redactie van RTL Boulevard.

Volgens de burgemeester doet Hilversum er alles aan om de redactie een veilige werkplek te bieden. "Ik heb de emoties gezien van de mensen op de redactie. Een deel heeft van dichtbij meegemaakt wat er vorige week met Peter R. de Vries gebeurd is, anderen waren afgelopen weekend aan het werk toen er een dreiging was. Ik heb de emoties gevoeld en dat is heel heftig", aldus Aptroot. "Ze hebben mij allemaal verteld dat ze ook ontzettend blij zijn dat ze hier in Hilversum veilig aan het werk kunnen. Ze zijn heel erg blij met de maatregelen die we al hebben genomen de afgelopen dagen en voelen zich ook daadwerkelijk veilig nu."