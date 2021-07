Toestand Peter R. de Vries nog steeds onzeker, familie dankbaar voor steun

Er is nog steeds veel onzeker over de toestand van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat zeiden zijn kinderen Royce en Kelly de Vries vanavond in een speciale uitzending van Tijd voor Max. Die stond geheel in het teken van de doneeractie voor de vermiste Tanja Groen uit Schagen, die eerder door De Vries werd opgezet. De kinderen van De Vries spraken ook hun dankbaarheid uit voor de steun die ze krijgen.

"We begrijpen dat iedereen wil weten hoe het met onze vader gaat", zei dochter Kelly de Vries in een filmpje. "Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker, daar kunnen we dus niet zoveel over vertellen. We weten wel dat hij in ontzettend goede handen is en dat de dokters en verpleegkundigen fantastisch werk leveren."

"Ook willen we jullie bedanken voor de fantastisch lieve woorden, mooie kaarten, bloemen en kaarsjes die jullie voor onze vader branden. Dat doet ons ontzettend goed in deze moeilijke tijd."