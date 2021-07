Coronaregels dwingen Medemblik tot aanpassen evenementen: geen jaarmarkt, wel kermis

Op 12 augustus gaat er een streep door de jaarmarkt in Andijk. Volgens de gemeente kunnen er geen hekken worden geplaatst, waardoor het onmogelijk is om het aantal bezoekers te controleren.

De Kofferbakmarkt in recreatiegebied Nesbos in Onderdijk op 18 juli gaat door. In overleg met de gemeente kijkt de organisatie welke maatregelen nodig zijn. Zo moet er anderhalvemeter afstand gehouden kunnen worden. Ook moet er een gescheiden in- en uitgang komen. Als het die dag goed gaat, kan de volgende markt op 1 augustus ook onder die voorwaarden georganiseerd worden.

Kermis Medemblik gaat door

De kermis in Medemblik gaat ook door van 29 juli tot en met 2 augustus. De attracties staan opnieuw op een afgesloten terrein op de Vooroever. Daar is voldoende ruimte om afstand te houden. Bij de ingang kunnen bezoekers worden geteld. Verder moet de horeca vaste zitplaatsen voor gasten regelen en zorgen dat de afstandsregel gehandhaafd kan worden.

Over de kermis in Wervershoof is nog onzekerheid. Die start op 14 augustus, de dag na de persconferentie over de coronaregels. Omdat nog niet duidelijk is wat wel of niet mag, worden meerdere scenario's uitgewerkt en voorbereid.

Burgemeester blij

Burgemeester Frank Streng is tevreden met de plannen zoals die er nu liggen. "Ik ben blij dat sommige evenementen toch kunnen doorgaan ondanks 'risiconiveau ernstig' waar onze regio sinds vandaag in zit. De landelijke maatregelen staan bepaalde evenementen toe. Het is aan de gemeente, de organisatoren en horeca om deze veilig en verantwoord te laten verlopen. Het opvolgen van de maatregelen is steeds lastiger. Maar nu, met de toename van besmettingen, belangrijker dan ooit."