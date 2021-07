Contouren gigantische fietsgarage Amsterdam CS zichtbaar: "Hier komen 7000 fietsen te staan"

Wie de afgelopen tijd bij het Centraal Station in Amsterdam is geweest, heeft gezien dat het Stationsplein wederom één grote bouwput is. Het duurt nog even, maar dan is daar een ondergrondse stalling voor 7000 fietsen. De contouren van het megaproject zijn al goed zichtbaar en deze week is er een nieuw mijlpaaltje in de bouw. Dan gaat de boor in een dikke muur die bij de bouw van de Noord/Zuidlijn is gemaakt en open moet voor een doorgang tussen de fietsenstalling en het station.