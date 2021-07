84% van besmette Nederlanders nog niet geprikt

84 procent van de Nederlanders die vanaf 1 juli positief zijn getest op het coronavirus is nog niet gevaccineerd, dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Eerder vandaag in een briefing aan de Tweede Kamer liet Aura Timen weten dat de regio Amsterdam-Amstelland bij de "absolute stijgers" hoort.

Van de 59.097 positieve testen die sinds 1 juli zijn gemeld, is van 72 procent de vaccinatiestatus bekend. Van deze 42.274 positieve meldingen gaven 35.584 personen, oftewel 84 procent, aan dat zij niet gevaccineerd waren op het moment van testen.

Van de mensen waar de vaccinatiestatus bekend was meldt 6 procent, 2.562 personen, dat zij volledig gevaccineerd waren en meldt 10 procent, 4.128 personen, dat zij deels gevaccineerd waren op het moment van testen.

Jongeren

Onder de leeftijdsgroep waar de meeste positieve testen werden geregistreerd, de leeftijd van 20 tot en met 29 jaar, was 6 procent volledig gevaccineerd en 5 procent deels gevaccineerd. In de leeftijdsgroep tien tot en met negentien jaar was 2 procent volledig gevaccineerd en 3 procent deels gevaccineerd.

Het is voor Nederlanders niet verplicht om hun vaccinatiestatus te delen met de GGD, daarom kunnen de cijfers in werkelijkheid iets anders liggen. Waarschijnlijk is vooral het aantal positief geteste mensen dat zich (nog) niet heeft laten vaccineren veel groter.

De cijfers van het RIVM zijn de landelijke cijfers. Specifieke cijfers over de regio Amsterdam-Amstelland zijn nog niet bekend.

"Donkerpaars"

Vanmiddag informeerde Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, de leden van de Tweede Kamer over de stijging van de vastgestelde coronabesmettingen. In deze briefing liet Timen weten dat de regio Amsterdam-Amstelland in zowel absolute aantallen als per honderdduizend inwoners het hoogste aantal besmettingen van Nederland heeft.

Het gaat van 5 tot 12 juli in de regio Amsterdam-Amstelland om 7050 besmettingen, dat zijn er 658 per 100.000 inwoners. De regio is daardoor in de RIVM-tabel niet rood of donkerrood, maar "donkerpaars" gekleurd.