228 inwoners Bloemendaal en Heemstede ontvangen uitkeringsgegevens van iemand anders

228 inwoners van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben een brief ontvangen met de uitkeringsgegevens van iemand anders. Door een 'menselijke fout' zijn specificaties van uitkeringen dubbelzijdig geprint, laat gemeente Heemstede weten.

Door het dubbelzijdig printen ontvingen inwoners van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal hun eigen uitkeringsspecificatie en op de achterkant de gegevens van een andere inwoner.

De gemeente Heemstede heeft aan alle inwoners om wie het gaat op 9 juli in een brief excuses gemaakt. Aan de ontvangers van de brieven is gevraagd om deze terug te sturen naar de gemeente.

Het datalek is ook gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Gemeente Heemstede zegt de fout te betreuren en dat de processen rondom het versturen van brieven 'worden nagelopen en waar nodig bijgesteld.'