Meer besmettingen, Zaanstreek-Waterland weer in niveau 'zeer ernstig'

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben de afgelopen week 991 mensen positief getest op corona. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is nu weer het risiconiveau ‘zeer ernstig’ van toepassing.

In de gemeente Waterland zijn naar verhouding de meeste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 505 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 88 personen positief zijn getest op corona.

Ter vergelijking: een maand eerder, op 16 juni waren er slechts 8 besmettingen in de gemeente Waterland. In de gehele regio werden toen 89 besmettingen geregistreerd.

Geen doden

Het aantal besmettingen is dan wel gestegen, tot doden of ziekenhuisopnames heeft het deze week (nog) niet geleid.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente