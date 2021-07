Auto botst op gevel van flat: “Ik dacht aan een invasie”

Vanochtend is er een auto op een flatgebouw aan de Bernadottelaan in Haarlem gebotst. Daarbij is er flinke schade aan de muur van de flat ontstaan. Bewoners van de etagewoning spreken van een enorm harde klap. De bestuurder is na het ongeluk aangehouden vanwege rijden onder invloed.

“Ik werd wakker van een harde klap,” zegt mevrouw Hilmaz die vlak boven de plek van het ongeluk woont. “Ik dacht eerst dat het iets van geweld of een invasie was, maar toen ik naar buiten keek, zag ik een auto die total loss was. De bestuurder zat in de auto en de airbags waren uit." De politie en ambulance arriveerden vervolgens snel. En het slachtoffer is direct naar het ziekenhuis gebracht.

Op de plek waar de auto de gevel heeft geraakt wonen geen mensen, maar is de bergingsruimte van mevrouw Lin. “Het was een harde klap en precies tegen de muur van mijn berging.” Nadat ze een paar fietsen heeft weggehaald, is een scheur aan de binnenkant duidelijk te zien. “Jammer dat die auto hier tegenaan is gereden. Nu moet ik het laten repareren. Dat is toch weer een hoop gedoe.”

In de vroege ochtend kreeg de politie een melding van het ongeval. Toen agenten arriveerden zagen zij de verongelukte auto en de bestuurder die gewond was geraakt. Het 41-jarige slachtoffer is direct naar het ziekenhuis gebracht. Op dit moment is het niet duidelijk hoe het met hem gaat, wel is hij door de politie op zijn ziekenhuisbed aangehouden voor rijden onder invloed.