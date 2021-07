Op het nippertje toch nog een timmerdorp: "Samen zijn is fijn en timmeren is leuk"

Een hoop kabaal aan de rand van 't Zand. De ijsbaan is omgetoverd tot één grote bouwplaats voor het jaarlijkse Timmerdorp. Tot grote vreugde van de kinderen en de vrijwilligers, want het was nog even spannend of het feest door kon gaan. Afgelopen vrijdag kwam het verlossende woord en inmiddels staat er een complete houten stad.

Zo konden alle zagen, hamers en spijkers toch nog uit de kast, vertelt Sigrid Vaars van het Timmerdorp 't Zand. "Het was al zo'n domper dat het vorig jaar niet door kon gaan en toen kwamen ze vrijdag met nieuwe maatregelen. We zijn zo blij dat we toch mogen, iedereen is enthousiast. Het hele dorp heeft het er over."

Dean werkt met zijn vrienden aan een olympisch museum, want het thema is Olympische Spelen 2021 - later deze maand. "Ik vind het leuk dat we weer meer bij elkaar mogen zijn en timmeren vind ik leuk." Dat zegt ook Dani. Zij maakt met haar vriendinnen een Timmerturnhal, compleet met EHBO. Dat ze net vakantie hebben en meteen hard aan het werk moeten, vindt ze niet erg: "Het was jammer dat we het vorig jaar niet konden doen en nu gelukkig wel."