Peter Heskes gaat onderzoek leiden naar schrappen van Tata Steel uit GGD-rapport

Peter Heskes, voormalige gemeentelijke ombudsman van Den Haag, gaat de gang van zaken onderzoeken rondom het GGD-rapport over het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. De Veiligheidsregio Kennemerland maakte vorige week bekend een extern onderzoek in te stellen naar het rapport, nadat het Noordhollands Dagblad onthulde dat GGD-directeur Bert van de Velden bewust de naam van Tata Steel uit het rapport zou hebben laten halen.

Voorzitter van de veiligheidsregio Marianne Schuurmans wil snel duidelijkheid over de totstandkoming van het GGD-rapport. "Ik begrijp de onrust die er bij de inwoners is ontstaan en mede daarom vind ik het van groot belang dat er snel helderheid komt."

Het rapport van de GGD verscheen vorig jaar zomer. Daarin concludeerde de gezondheidsdienst dat longkanker in de gemeente Beverwijk 25 procent meer voorkomt dan gemiddeld in Nederland. De GGD liet destijds weten dat er bewust was gekozen "om mogelijke veroorzakers van kanker niet specifiek bij naam" te noemen. De naam van Tata Steel stond wel in conceptversies, die het Noordhollands Dagblad had opgevraagd.

Begin deze maand kwam naar voren dat GGD-directeur Bert van de Velden de naam Tata Steel uit het rapport zou hebben gehouden. Dit bleek uit interne mails en appjes van GGD-medewerkers, die het Noordhollands Dagblad had opgevraagd. "Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou de GGD-directeur persoonlijk aan zijn medewerkers hebben geschreven.

Antwoord op vragen

De veiligheidsregio heeft aan voormalig ombudsman Peter Heskes gevraagd om een aantal vragen rondom het GGD-rapport te onderzoeken. Zo moet hij onderzoeken wat de aanleiding voor het onderzoek was en wie hierin het initiatief heeft genomen. Daarnaast moet hij alle personen die bij het rapport betrokken waren in kaart brengen. De veiligheidsregio wil ook een verklaring voor het verwijderen van de naam van Tata Steel uit het definitieve rapport. Een andere belangrijke vraag die Heskes moet beantwoorden, is de vraag of er sprake is geweest van beïnvloeding door bedrijven, organisaties, bestuurders en/of bestuursorganen.

Heskes zal zo snel mogelijk starten met het onderzoek. In september verwacht hij klaar te zijn.